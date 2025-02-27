Erzincan'da Ari Hayvancılık Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Ari Hayvancılık Çalışmaları Hızlandı

Erzincan\'da Ari Hayvancılık Çalışmaları Hızlandı

Tarım Bakanlığı, Erzincan'daki hayvancılık işletmelerinin arilik belgesi alımını destekliyor.

27.02.2025 15:29
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ari hayvancılık işletmelerine tanıdığı haklardan faydalanmak isteyen hayvancılık işletmeleri arilik belgesi alabilmek amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Karantina ünitesine sahip, hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlara sahip, tüm hayvanları şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleri sonucu bu hastalıkları taşımadıkları belirlenen hayvancılık işletmelerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hastalıklardan ari işletme olarak kabul ediyor.

Erzincan'daki ari işletme çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan'da 4 hayvancılık işletmesinin arilik belgesi almak amacıyla başvuruda bulunduğunu söyledi.

Ari işletme noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten İl Müdürü Koçaker, "İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzün bu kapsamda işletmelerdeki mevzuata uygunluk kriterleri açısından çalışmaları titizlikle devam ediyor. Şu anda iki işletmemizin fiziki alt yapısı incelenerek sağlık taraması çalışmalarına başladık. Diğer iki işletmemizde ise ari işletme yönetmeliğine uygun olarak çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılı içerisinde Erzincan'da ilk ari işletmelerimizi kayıt altına almış olacağız. Buradaki amaç ülkemizde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun, keçi brusellozu ile etkin mücadele edilebilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacı ile hastalıktan ari işletme desteklemesi uygulanmaktadır. Hayvan sağlığının korunması yanında kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi sağlanmaktadır. Buna uygun olarak da Erzincan'da çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Ari Hayvancılık Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika

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