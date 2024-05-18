Yerel

Erzincan'da bozayı çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, bir bozayı çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.

İlçedeki TOKİ konutlarına gelen bozayı, konteynerlerinde yiyecek aradı. Ayıyı fark eden konutlardaki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, ayıyı bir süre takibe aldı. Ekipler ile ayı arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Ekiplerden bir süre saklanan ayı yavrusu, daha sonra TOKİ konutlarına ait çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Ayı yavrusu daha sonra ormanlık alana kaçarak gözlerden kayboldu.