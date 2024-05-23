Erzincan'da Çakşır Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağların Yaprakbiti Üzerindeki Etkisi Proje Ödülü Aldı - Son Dakika
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Erzincan'da Çakşır Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağların Yaprakbiti Üzerindeki Etkisi Proje Ödülü Aldı

Erzincan\'da Çakşır Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağların Yaprakbiti Üzerindeki Etkisi Proje Ödülü Aldı

Erzincan'da düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği 3. AR-GE Proje Pazarında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Çakşır Bitkisinden Ekstrakte Edilen Uçucu Yağların Yaprakbiti Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi' projesi üçüncülük ödülü kazandı. Proje, doğal insektisit olarak kullanılabilecek çakşır bitkisinin esansiyel yağlarının böcek kovucu etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır.

23.05.2024 11:36
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Erzincan'da düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği 3. AR-GE Proje Pazarında "Çakşır (Ferula Communis) Bitkisinden Ekstrakte Edilen Uçucu Yağların Yaprakbiti (Aphididae) Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi" isimli proje üçüncülük ödülü aldı.

20 Mayıs 2024 tarihinde Erzincan'da düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği 3. AR-GE Proje Pazarında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Doç. Dr. H. İbrahim Öztürk, Doç.Dr. K. Volkan Özdokur, Dr. Öğr. Üyesi Emre Yavuz, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Kimyager Harun Uğurlu ile Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ziraat Yük. Müh. Özkan Bozbek tarafından sunulan Proje Tarım Gıda ve Çevre Bilimleri Akademisyen(Araştırıcı) Kategorisinde 3. lük ödülüne layık görüldü.

Tarım alanlarında en önemli sorunlar arasında yer alan hastalık, zararlı ve yabancı otların kontrolünde kullanılan bitki koruma ürünleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Dünyada ve ülkemizde yoğun olarak uygulanan kimyasal savaş yöntemleri, kalıntı sorunu, çevre kirliliği, insan ve yararlı organizmalara tehdit oluşturmaktadır. Bundan dolayı son yıllarda insektisidal özelliklere sahip doğal kaynaklı maddeler dünya çapında parazitlere ve gıda zararlılarına karşı oldukça fazla dikkat çekmektedir. Bu noktadan hareketle Erzincan'da doğal olarak yetişen ve yabani sebze olarak kullanılan, çakşır otu olarak bilinen Ferula Communis bitkisinin esansiyel yağlarının ekstraksiyonu ile elde edilip böcek kovucu etkilerinin ve doğal insektisit olarak kullanılabilirliğini amaçlayan proje Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün işbirliği ile oluşturuldu. Proje Anadolu Üniversiteler Birliği 3. AR-GE Proje Pazarında Tarım Gıda ve Çevre Bilimleri Akademisyen(Araştırıcı) Kategorisinde 3. lük ödülüne layık görüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Erzincan, Bahçe, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Çakşır Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağların Yaprakbiti Üzerindeki Etkisi Proje Ödülü Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Çakşır Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağların Yaprakbiti Üzerindeki Etkisi Proje Ödülü Aldı - Son Dakika
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