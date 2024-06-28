Erzincan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası yarışmaları düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası yarışmaları düzenlendi

Erzincan\'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası yarışmaları düzenlendi

Erzincan'da 2024 yılı 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda, Etkili Hutbe Sunumu, Ezanı Güzel Okuma ve Hadis-i Şerif Ezberleme kategorilerinde birincilikleri kazanan din görevlileri belirlendi. Yarışmada dereceye girenler, İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

28.06.2024 00:09
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Erzincan'da 2024 yılı "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle sene içerisinde Müftülük personeline yönelik düzenlenen yarışmalardan 'Etkili Hutbe Sunumu', 'Ezanı Güzel Okuma ve Hadis-i Şerif Ezberleme' il birinciliği yarışmaları Terzibaba camisinde yapıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül ve komisyon heyeti huzurunda yapılan yarışmalarda, Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında birinciliği Terzibaba Camii Uzman İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç, Ezanı Güzel Okuma yarışmasında birinciliği Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser, Hadis-i Şerif Ezberleme yarışmasında birinciliği Hancı Mahallesi Akşemseddin Camii İmam Hatibi İdris Dündar birinciliği elde ettiler. İl Müftüsü Gül tarafından bütün yarışmacılara derecelerine göre çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmanın jüri başkanlığını yapan Müftü Muharrem Gül, yarışmaya katılan bütün din görevlilerine ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası yarışmaları düzenlendi - Son Dakika

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