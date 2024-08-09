Erzincan'da çay ocakları ve kahvehanelere denetim - Son Dakika
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Erzincan'da çay ocakları ve kahvehanelere denetim

Erzincan\'da çay ocakları ve kahvehanelere denetim

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın gıda güvenliğini korumak amacıyla çay ocakları ve kahvehanelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde iş yerlerinin ruhsatları, hijyen standartları ve güvenlik önlemleri kontrol ediliyor.

09.08.2024 10:53  Güncelleme: 10:54
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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın gıda güvenliğini korumak amacıyla il genelindeki kahvehane ve çay ocaklarına yönelik kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 284 iş yeri denetlendi.

Denetimler sırasında, iş yerlerinin ruhsatları ve ilgili mevzuatlara uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Hijyen standartlarının yanı sıra, çay servisinde kullanılan bardak ve diğer malzemelerin temizliği de dikkatle değerlendirildi. Ayrıca, havalandırma sistemleri ve ocakların cam ile çevrilmesi gibi güvenlik önlemleri de gözden geçirildi. Tarife kontrolü ve kitaplık düzenlemeleri de denetimlerin kapsamına alındı.

Eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı ve belirtilen süre zarfında bu eksikliklerin giderilmesi istendi. Belirtilen sürenin sonunda, eksikliklerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için yeniden denetim yapılacak.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Polat, yapılan denetimlerin çay ocakları ve kahvehanelerin standartlara uygun hizmet vermesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Polat, denetimlerin hem esnafın hem de tüketicilerin yararına olduğunu vurguladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da çay ocakları ve kahvehanelere denetim - Son Dakika

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