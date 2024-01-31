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Erzincan'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Erzincan'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Erzincan\'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Erzincan Valiliği öncülüğünde düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı sonuçlarının takibi için oluşturulan komisyon, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, çalıştayda ortaya çıkan sonuçların takibi ve çalıştay raporunun son durumu hakkında görüşmeler yapıldı.

31.01.2024 14:24  Güncelleme: 14:28
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Erzincan Valiliğinin öncülüğünde ve himayelerinde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, kamu kurumları, yerel yönetimler, sektör temsilcileri, ve STK'ların katkılarıyla 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde 6 ana konu başlığı altında gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayında ortaya çıkan sonuçların takibi için oluşturulan komisyon ilk toplantısını yaptı.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, EBYÜ Rektör Yardımcısı Çağrı Çırak, Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Cem Şems Tümer, ilgili kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Yapılan toplantıda; Çalıştayda ortaya çıkan sonuçların takibi ve akademisyenler tarafından yazımı devam eden çalıştay raporunda gelinen son durum hakkında görüşmeler yapıldı. Alt komisyon yıl içerisinde 4 defa toplanarak alınan kararların takibini yaparak kurumların çalışmalarını takip edecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da Cumhuriyetin 100. Yılında Yerel Dinamikleri Harekete Geçirme Çalıştayı Komisyonu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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