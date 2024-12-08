Erzincan'da Dağ Kayağı Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Dağ Kayağı Sezonu Açıldı

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Ergan Kayak Merkezi'nde dağ kayağı sezonu 88 cm kar kalınlığıyla başladı, sporcular antrenmanlara başladı.

08.12.2024 09:43
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Erzincan'da "dağ kayağı" heyecanı

ERZİNCAN - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 88 santimetreye ulaşmasıyla birlikte dağ kayağında sezon açıldı.

Dağ kayağı sporcuları Ergan'ın zirvelerinde kayak yapmak için eğitimlere başladı. Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü dağ kayağı u14 ve u20 kategori sporcuları yılın ilk kış antrenmanını Ergan dağında yaptı.

Yeni sezona Ergan'da start veren sporcular teknik çalışmalarla birlikte hız, teknik ve taktik becerilerini geliştirmek için dağ kayağı antrenörü ve milli sporcu Yeliz Esen ile bir araya gelerek antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Ekip, kayak takımlarının tabanına geçirdikleri özel yapım malzemeyle karla kaplı dağda önce tırmandı, ardından kayarak indi.

Öte yandan 10 yaşındaki dağ kayağı sporcusu dağ kayağını mutlaka deneyin diyerek vatandaşları Ergan Dağı'na davet etti.

Dağ kayağı antrenörü ve milli sporcu Yeliz Esen dağ kayağında 2025 sezonunu açtıklarını söyleyerek Ergan Kayak Merkezi'nde çeşitli antrenmanlar için araziler olduğunu kaydetti. Arazilerde sporcuları yetiştirdiklerini belirten Esen, Ergan Dağı'nın oldukça zengin bir kayak merkezi olduğuna dikkat çekti. Esen, tüm adrenalin severleri Erzincan Ergan Kayak Merkezi'ne davet etti.

Geçen yıl Ergan Dağı'nda il şampiyonası ve Türkiye şampiyonası gerçekleştirildiğini söyleyen bir diğer dağ kayağı sporcusu ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ergan Dağı'nda yarışlara hazırlandıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Dağ Kayağı Sezonu Açıldı - Son Dakika

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