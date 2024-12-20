Erzincan'da 'Değer Erzincan' Projesi Açıldı - Son Dakika
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Erzincan'da 'Değer Erzincan' Projesi Açıldı

Erzincan\'da \'Değer Erzincan\' Projesi Açıldı

Erzincan'da gençlerin spor yaparak değerler eğitimi almasını hedefleyen 'Değer Erzincan' projesinin merkez ofisi açıldı. Proje kapsamında 4 spor kulübünün kuruluş protokolü de imzalandı.

20.12.2024 17:48  Güncelleme: 17:50
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Erzincan'da gençlerin spor yaparak değerler eğitimi almasını hedefleyen "Değer Erzincan" projesi kapsamında, 13 Şubat Stadyumu altında projenin merkez ofisi açıldı. Açılışla birlikte ilk etapta 4 spor kulübünün kuruluş protokolü de imzalandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileriyle birlikte, Değer Erzincan Projesi Merkez Ofisi'nin açılış programı ile Protokol İmza Törenine katıldı.

Değer Erzincan Projesi Merkez Ofisi açılış kurdelesinin kesiminin ardından Vali Yardımcısı Yusuf İzci tarafından Değer Erzincan Projesi Merkez Ofisinde yapılacak olan çalışmalar ile hazır hale gelerek açılışı yapılacak 4 spor kulübü ve açılış hazırlıkları devam eden ve önümüzdeki dönemde açılışı yapılacak olan spor kulüpleri hakkında bilgiler verildi.

Valilik himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde çocuklara ve gençlere hem spor yaptırmayı hem de onlara milli ve manevi değerler konusunda eğitimlerin verileceği Değer Erzincan Projesinin çok önemli olduğunu belirten Vali Aydoğdu, Merkez Ofisi'nin ve açılışı yapılan spor kulüplerinin hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra Değer Erzincan Projesi Genel Protokolü ile açılışa hazır 4 spor kulübü için protokoller imzalandı.

Proje kapsamında; Değer Erzincan Belediyesi Spor Kulübü,

Değer Erzincan SYDV Spor Kulübü,

Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübü ve Değer Erzincan OSB Spor Kulübü'nün kurulmasına ilişkin protokoller imzalanarak bu kulüpler faaliyetlerine başladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da 'Değer Erzincan' Projesi Açıldı - Son Dakika

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