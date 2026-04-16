Erzincan\'da Enerji Altyapısı Güçleniyor

16.04.2026 07:42
Aras Elektrik, Erzincan'da 4 milyar TL yatırım yaparak enerji altyapısını güçlendiriyor.

Aras Elektrik, Erzincan'da enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

2013 yılından bu yana hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, 2026 yılı için planlanan yatırımlar da dahil edildiğinde il genelinde toplam 4 milyar 76 milyon TL yatırım ve 739 milyon TL bakım harcaması yapılmış olacak.

Gerçekleştirilen yatırımlar, sahada hizmet kalitesine doğrudan yansırken özellikle arıza yönetiminde önemli bir dönüşüm sağlandı. Geçmişte ortalama 3,19 saat süren arıza giderme çalışmaları, altyapı yenileme ve teknolojik iyileştirmeler sayesinde 1,34 saate kadar düşürüldü. Bu iyileşme ile birlikte kesintilere müdahale süresi önemli ölçüde kısaltıldı.

Enerji kayıplarının azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar da somut sonuçlar verdi. 2013 öncesinde yüzde 9 seviyelerinde olan kayıp kaçak oranı, bugün yüzde 5 seviyelerine kadar gerileyerek daha verimli ve sürdürülebilir bir dağıtım yapısına geçiş sağlandı.

Kent genelinde aydınlatma hizmetleri de güçlendirildi. Erzincan'da 52 bin 142 sokak lambası aktif olarak hizmet verirken, oluşabilecek arızalara 24 saat içinde müdahale edilerek şehir yaşamının kesintiye uğramaması hedefleniyor.

Aydınlatma altyapısında enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir dönüşüm süreci yürütülüyor. 2025 yılı içerisinde toplam 4.141 adet aydınlatma armatürü LED armatür ile değiştirilirken, 2026 yılı için planlanan 7.040 adet dönüşümle birlikte toplamda 11.181 adet LED aydınlatma dönüşümü gerçekleştirilmiş olacak. Bu çalışmalarla hem enerji tasarrufu sağlanması hem de daha çevreci ve sürdürülebilir bir aydınlatma altyapısının oluşturulması hedefleniyor.

Altyapı tarafında ise kapsamlı bir şebeke yapısı dikkat çekiyor. Erzincan genelinde 9 bin 542 kilometrelik enerji nakil ve dağıtım hattı, 122 bin 68 direk, 4 bin 559 elektrik dağıtım kutusu ve 3 bin 144 trafo ile geniş bir hizmet ağı oluşturulmuş durumda. Yapılan bu yatırımlar sayesinde hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerde enerji arz güvenliği önemli ölçüde artırıldı.

Aras Elektrik Erzincan İl Koordinatörü Ahmet Mustafa İsabeyoğlu, yürütülen çalışmaların Erzincan'ın gelişimine katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Erzincan'da enerji altyapısını güçlendirmek adına uzun vadeli ve planlı bir çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız yatırımlarla sadece mevcut ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, gelecekte oluşabilecek talebi de dikkate alarak hareket ediyoruz. Özellikle şebeke yenileme ve bakım faaliyetlerimiz sayesinde arıza sayılarında ve müdahale sürelerinde ciddi iyileşmeler sağladık. Kayıp kaçak oranlarındaki düşüş de sahada yürüttüğümüz teknik çalışmaların önemli bir çıktısı. Hedefimiz, Erzincan'ın her noktasına kaliteli ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunmak. Bu doğrultuda yatırımlarımıza ve saha çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

