Erzincan\'da Gaziler Günü Oratoryosu Düzenlendi

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Erzincan'da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, 3. Ordu Bölge Bandosu tarafından oratoryo sahnelendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 3. Ordu Bölge Bandosu tarafından düzenlenen oratoryo geçmişten günümüze Türk askerinin kahramanlıkları ile başladı. Katılımcılara Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde verdiği destansı mücadele anlatıldı.

Erzincan'ın değerleri ve 3'üncü Ordu Komutanlığının tarihçesinin de ele alındığı oratoryo yoğun ilgi gördü.

Oratoryoda yer alan şiir, türkü ve marşlar izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

3. Ordu Bölge Bandosu tarafından düzenlenen oratoryoya Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgenaral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, gaziler ve il protokolü katıldı.

Oratoryo gösterisinin ardından konuşma yapan Vali Hamza Aydoğdu, tüm gazilerin Gaziler Günü'nü kutlayarak, salonda bulunan çocuklara seslendi. Aydoğdu, "Kendinizle, vatanınızla, ecdadınızla ve değerlerinizle her zaman gurur duyun. Biz, geçmişi şerefle ve onurla dolu olan Türk milletiyiz. Sizler de onların torunlarısınız. Sizler bizim bu günümüz ve geleceğimizsiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi. - ERZİNCAN