Erzincan\'da Gaziler Onuruna İftar Programı Düzenlendi

05.03.2026 10:30
Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı tarafından kahraman gaziler ve aileleri için iftar programı gerçekleştirildi. Programa katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, gazilerle aynı sofrada olmaktan duyduğu onuru ifade etti. İftar programında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, gazilerin fedakarlıkları unutulmayacağı vurgulandı.

Erzincan'da, 3. Ordu Komutanlığı tarafından kahraman gaziler ve aileleri onuruna iftar programı düzenlendi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda gaziler ve aileler protokol üyeleriyle aynı sofrada buluştu.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun yanı sıra il protokolü de katıldı. Düzenlenen iftar programında gaziler ve ordunun mensuplarıyla bir araya gelinerek birlik, beraberlik ve vefa mesajı verildi.

Vali Aydoğdu, gaziler ve Mehmetçikle aynı sofrada bulunmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, programa ev sahipliği yapan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Aydoğdu, aziz şehitlere Allah'tan rahmet, kahraman gazilere ise sağlıklı ve uzun ömürler diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Hamza Aydoğdu, Erzincan, İftar, Yerel, Ordu, Son Dakika

