Erzincan\'da Gençlere Ses Veren Vali

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, lise ve üniversite öğrencilerinin yer aldığı whatsapp grup oluşturarak gençlerden gelen talep ve şikayetleri kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Vali Aydoğdu, "Gençler bu şehrin gözü kulağı. Şehri gençlerle beraber yönetiyoruz" dedi.

Erzincan'da hemen hemen her kesimden özelliklede gençler tarafından oldukça fazla teveccüh gören Vali Aydoğdu, daha önce valilik yaptığı Aksaray'da başlattığı lise ve üniversite öğrencilerine yönelik whatsapp uygulamasını Erzincan'da da sürdürüyor. Gençler talep ve isteklerini, gördükleri problemleri Vali Aydoğdu, Vali Yardımcıları, birim amirlerinin de yer aldığı bu gruplar üzerinden yazıp bildirebiliyorlar. ve bildirilen konular kısa sürede karşılık bularak çözüme odaklanılıyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu bu grupları oluşturmanın çıkış noktasının bir gencin sarf ettiği "Valim bizimle aynı hizadaysanız, bizimle göz teması kuruyorsanız, iyi ve kötü günümüzde bizim yanımızdaysanız bizim valimizsiniz. Yoksa devletin valisiniz" diye bir cümle olduğunu kaydederek, "Dünya değişiyor. Sosyoloji değişiyor, çağ değişiyor. Yönetim anlayışının da artık değişmesi gerekiyor. Artık rehberlik eden, yol gösteren, yol açan bir yönetim anlayışına doğru gidiyoruz. Bizimde bu değişime ve dönüşüme ayak uydurmamız gerekiyor. Şimdi bizim gençlerle bizi en çok etkileyen durum şuydu. Bir genç arkadaşım bize demişti ki birim amirleriyle beraberken valim bizimle aynı hizadaysanız, bizimle göz teması kuruyorsanız, iyi ve kötü günümüzde bizim yanımızdaysanız bizim valimizsiniz. Yoksa devletin valisiniz diye bir cümle kurmuştu. Bence bu etkileyici bir cümleydi. Biz ne yapabiliriz diye düşününce bizim iki tane lise danışmanımız var. Biz onlara dedik ki gençlerle her gün bir araya gelemeyebiliriz ama gençlerle beraber bu ili birlikte yönetebiliriz. Ne yapalım diye düşündüğümüzde bir grup oluşturalım dedik. Orada vali, vali yardımcılarımız ve bütün birim amirlerimiz olsun ve gençler olsun. Erzincan Lise Gençlik Ekibi whatsapp grubunu kurduk. 475 üyemiz var bu grupta. Biz bu gençleri nasıl bulduk? İki tane lise danışmanımız var. Biz dedik ki gördüğünüz, kendini ifade edebilen bütün gençleri bu gruba alın. ve bu grup tamamen bütün Erzincan'ın özü ve Erzincan'ı temsil eden bir grup oldu. Her liseden var, her gruptan var, her bakış açısının olduğu bir grup. Burada aynı zamanda bütün birim amirlerimiz de var. Vali yardımcılarımız, emniyet müdürü, jandarma komutanı. Burada enteresan olan şu. Biz burada şöyle yazacaksınız, böyle yazacaksınız, bize şöyle diyeceksiniz diye hiçbir şey demedik. Bu gençlerin psikolojisini anlamak için çok değerli. Bizim bir söylemimiz var. Diyoruz ki artık asır konuşma aşırı değil model olma, örnek olma asrı. Gençler sizin sözlerinize değil ayak izlerinize bakıyor. Mesela gençlerimiz sistemi o kadar çözdüler ki. Esma diye bir kızımız yazmış. Ördek görmüş Ergan Dağında. Valim Ergan Dağında ayağı yaralı ve diğer ördekler tarafından şiddet gören bir ördeğe rastladık. Sol ayağını kullanamıyor ve suda yüzemiyor. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Bakın inanılmaz bir üslup, incelik, nezaket içerisinde gördüğü durumu iletiyor. Şimdi düşünülebilir bu meselemi diye. Biz bunu bile hafife almadan hemen mesaja geri dönüş yapıp gereğinin yapılması için talimat verip gereğini yapıyoruz.

Bütün bu grupta Erzincan yani 475 kişinin gözüyle, kulağıyla bütün Erzincan'ı takip edebiliyoruz. Bu gençler sayesinde Erzincan'ın neresinde ne olduğunu biliyoruz. Problemleri hızlı bir şekilde çözüyoruz. Aynı şekilde üniversite grubumuzda var. O grubun ismi de İyilik Konseyi." diye konuştu.

Etkilendiği bir anısını anlatan Vali Aydoğdu, "Çok etkilendiğim bir anı var. Biz arkadaşlarımızla beraber Ankara'ya gidiyorduk. Birinci sırada oturuyorduk. Yan tarafımda da bir hanımefendi, eşi ve kızı var. Hanımefendi valim iyi yolculuklar dilerim dedi. Bende teşekkür ederim dedim. Valim biz sizi tanıyoruz dedi. Nereden dedim. Geçen bizim evin önünde bir problem vardı. Birimleri aradım biraz geciktiler. Kızım bana dedi ki anne ne uğraşıyorsun. Ben şimdi problemi valime söylerim, çözeriz dedi. Eline telefonu aldı, gruptan yazdı. 15 dakika içerisinde geldiler evin etrafındaki problemi çözdüler dedi. Şunu gördüm orada bu iyilikler çocuklardan ailelere herkese yayılıyor. Bu da şu anlama geliyor. Çocuklarımız mutlu olursa, onları yönetime katarsak bence bu problemlerde çözülüyor, gençleri yönetime ortak ediyoruz. Bu şehri beraber yönetelim diyoruz. ve bunun inanılmaz derecede gençlere bir özgüven aşıladığı, onları böyle çok mutlu olduğunu gördüğüm içinde bizde mutlu olduk." dedi. - ERZİNCAN