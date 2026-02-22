Genç hafızlar ve hadis şampiyonlarına umre ödülü

Erzincan'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hadis-i Şerif Ezberden Okuma Yarışması ilgi gördü. Medine-i Münevvere'nin vakfiye kardeş şehri olarak anılan kentte gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, 40, 80 ve 120 hadis kategorilerinde Arapça metinleri ve açıklamalarını ezberden okuyarak jüri karşısına çıktı.

Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi öncülüğünde, hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen program sonunda dereceye giren 12 öğrenci ile tek oturuşta Kur'an-ı Kerim'i hatim eden 3 öğrenci umre ziyaretiyle ödüllendirildi.

Şube Başkanı Recep Topal, yarışmaya katılan öğrencilerin gösterdiği başarıdan memnuniyet duyduklarını belirterek, umre ödülüne katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti. Topal, bu tür organizasyonların gençlerin manevi gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Halime Şeyma Nas, kutsal topraklarda bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek destek verenlere teşekkür etti.

Sümbül Valide Kız Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 14 yaşındaki Sümeyye Güneş ise tek oturuşta Kur'an-ı Kerim'i hatim ederek umre ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Güneş, kendisine destek olan kurs yöneticileri ve hocalarına teşekkür etti. - ERZİNCAN