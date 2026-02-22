Genç hafızlar ve hadis şampiyonlarına umre ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç hafızlar ve hadis şampiyonlarına umre ödülü

Genç hafızlar ve hadis şampiyonlarına umre ödülü
22.02.2026 11:52  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da gerçekleştirilen 4. Hadis-i Şerif Ezberden Okuma Yarışması büyük ilgi gördü. Öğrenciler, 40, 80 ve 120 hadis kategorilerinde jüri karşısına çıkarken, dereceye girenler umre ödülü ile ödüllendirildi. Yarışma, gençlerin manevi gelişimine katkı sağlıyor.

Erzincan'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Hadis-i Şerif Ezberden Okuma Yarışması ilgi gördü. Medine-i Münevvere'nin vakfiye kardeş şehri olarak anılan kentte gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, 40, 80 ve 120 hadis kategorilerinde Arapça metinleri ve açıklamalarını ezberden okuyarak jüri karşısına çıktı.

Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi öncülüğünde, hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen program sonunda dereceye giren 12 öğrenci ile tek oturuşta Kur'an-ı Kerim'i hatim eden 3 öğrenci umre ziyaretiyle ödüllendirildi.

Şube Başkanı Recep Topal, yarışmaya katılan öğrencilerin gösterdiği başarıdan memnuniyet duyduklarını belirterek, umre ödülüne katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etti. Topal, bu tür organizasyonların gençlerin manevi gelişimine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Halime Şeyma Nas, kutsal topraklarda bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek destek verenlere teşekkür etti.

Sümbül Valide Kız Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan 14 yaşındaki Sümeyye Güneş ise tek oturuşta Kur'an-ı Kerim'i hatim ederek umre ödülüne layık görüldüğünü belirtti. Güneş, kendisine destek olan kurs yöneticileri ve hocalarına teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Genç hafızlar ve hadis şampiyonlarına umre ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket Yardımcısı rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi
12:39
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü
12:20
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
11:49
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti
11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 13:45:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Genç hafızlar ve hadis şampiyonlarına umre ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.