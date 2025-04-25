Erzincan\'da Hafızlık Belgeleri Verildi

Erzincan genelindeki Kur'an kurslarında eğitim gören 23 kız ve erkek öğrenci için Müftülük Konferans Salonu'nda "Hafızlık Belge Takdim Programı" düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci katılımcılara hitap etti. Konuşmasında hafızlık sürecinin sabır, azim ve fedakarlık gerektiren kutsal bir yolculuk olduğunu vurgulayan Demirci, öğrencilere ve emeği geçen ailelerine teşekkür etti.
Demirci, "Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek büyük bir emek ve özveri ister. Bu süreci başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi, onları yetiştiren hocalarımızı ve desteklerini esirgemeyen ailelerini yürekten tebrik ediyorum" dedi.
Programın sonunda hafızlık belgeleri öğrencilere aileleri eşliğinde takdim edildi. Duygu dolu anların yaşandığı törende, katılımcılar bu anlamlı günde bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadı. - ERZİNCAN
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