Erzincan\'da Hastane Çevresine Kapan Sistemi Kuruldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesi içerisinde ve çevresindeki tek yönlü yollara kapan sistemi kuruldu.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesinde tek yön olarak belirlenen yollara "kapan" sistemi kuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Zabıta Müdürü Mehmet Polat, sürücülerin trafik işaret ve yön levhalarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Mehmet Polat, "Sürücülerimizin trafik kurallarına uyması hem kendi can ve mal güvenlikleri hem de diğer vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Kapan sisteminin bulunduğu alanlara ters yönden giriş yapılması halinde araçlarda maddi hasar oluşur. Bu nedenle tüm sürücülerimizi işaret ve yönlendirmelere uymaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Polat açıklamasında ayrıca, sistemin sadece trafik düzenini sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda ambulans ve acil hasta getiren araçların hastane bölgesine daha hızlı ve güvenli ulaşımını da kolaylaştıracağını belirtti. - ERZİNCAN