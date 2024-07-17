Erzincan'da Hukuk Bürolarına Yapılan Başvurularda Ev Sahipleri ve Kiracılar Zirvede - Son Dakika
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Erzincan'da Hukuk Bürolarına Yapılan Başvurularda Ev Sahipleri ve Kiracılar Zirvede

Erzincan\'da Hukuk Bürolarına Yapılan Başvurularda Ev Sahipleri ve Kiracılar Zirvede

Erzincan'da son 1 hafta içerisinde hukuk bürolarına yapılan başvuru sıralamasında ev sahipleri ve kiracılar zirveye yerleşti. Yüzde 25'lik kira sınırının sona ermesiyle birlikte ev sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlık arttı. Ev sahipleri mağduriyet yaşadıklarını savunurken kiracılar ise fahiş fiyat artışlarından şikayetçi. Erzincan'daki avukatlar kira ve tahliye davalarıyla yoğun bir şekilde ilgileniyor. Arabuluculuk çözüm olmadığı için davalar mahkemelere taşınıyor ve ileri tarihlere erteleniyor.

17.07.2024 10:42
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Erzincan'da son 1 hafta içerisinde hukuk bürolarına yapılan başvuru sıralamasında zirveye ev sahipleri ve kiracılar oturdu.

Yüzde 25'lik kira sınırı uygulamasının sona ermesiyle birlikte birbirleriyle karşı karşıya gelen ev sahipleri ve kiracılar soluğu mahkemelerde almaya başladı. Ev sahipleri, yüzde 25'lik fiyat artışı sınırı sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını savunurken kiracılar ise artışların fahiş oranda uygulanmasından yakınıyor.

Erzincan'da bir hukuk bürosundan edinilen bilgiye göre, şehirdeki avukatların büyük bir bölümü şu sıralar kira ve tahliye davalarıyla ilgileniyor. İkinci sırada ise boşanma davaları yer alıyor.

Bir avukat, kira davalarında arabuluculuğunda çözüm olmadığını kaydederek mahkemelerde oluşan yoğunluk nedeniyle davaların ileri tarihlere ertelendiğini kaydetti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Hukuk Bürolarına Yapılan Başvurularda Ev Sahipleri ve Kiracılar Zirvede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Hukuk Bürolarına Yapılan Başvurularda Ev Sahipleri ve Kiracılar Zirvede - Son Dakika
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