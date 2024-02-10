Erzincan\'da Huzur İçin Proje Başlatıldı

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Erzincan Valiliği himayelerinde yürütülecek olan "Huzur İçin Erzincan" projesinin tanıtımı yapıldı. 15 Mart'tan itibaren başlayacak çalışmalarla birlikte Türkiye'nin en yaşanılabilir şehrinin Erzincan olması hedefleniyor.

Huzur İçin Erzincan Projesiyle beraber 15 Mart'tan itibaren suçla mücadelede yeni bir dönem başlayacak. Hırsızlık, aile içi şiddet, madde bağımlılığı, siber suçlar, sokak adabı, çevre düzeni, çevre bilinci ve trafik kuralları, dolandırıcılık gibi sekiz kritik alanda suçları portal üzerinden takip ederek, eğitimler, seminerler ve sosyal medya içerikleriyle Erzincan'da farkındalık oluşturarak, süreçleri takip ederek suçları sıfıra yakınlaştırmak. Projenin amacı ise; Erzincan'ı Türkiye'nin model şehri yapmak ve güvenliği artırarak, suç oranlarını düşürmek. 6 ay boyunca her an suç oranlarını takip edilerek, Erzincan'ı daha güvenli bir hale getirmek için çalışmalar yapılacak.

Erzincan Müftülüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ercan Ekinci, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları amirleri ile il genelinde ki mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu; "İki kavram var. Birisi önem, diğeri değer. Önem şu: sizler valisiniz, belediye başkanısınız, muhtarsınız, bulunduğunuz konumlara göre bir önem arz ediyorsunuz. Önemli insanlarsınız. Ama bu önem koltuklar gidince bitiyor. Ama değer koltuklar da gitse hiçbir zaman bitmiyor. Onun için bizlerin değerlere önem vermemiz gerekiyor. Şehrimizin değerleri, komşuluk değerleri, muhtar kaymakam ile ilişkideki değerler. Köydeki değerler. İlçede ki değerler. Bizim bunu hep berber inşa etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü hepimiz geçiciyiz. Hepimiz faniyiz. Bizden sonra ki evlatlarımıza, torunlarımıza bir değerler manzumesi bırakmak mecburiyetindeyiz. Bu topraklarda yaşıyorsak. Bu memlekette yaşıyorsak bu bizim en önemli vatan borcumuzdur diye düşünüyoruz." dedi.

Konuşmasının devamında, Erzincan'ın Türkiye'deki en huzurlu şehirleri arasında ilk beşin içerisinde yer aldığını belirten Vali Aydoğdu, "Arkadaşlarımız bir portal içerisinde çalışıyorlar. 1 Mart itibariyle bu bitecek. 15 Mart'ta başlayacağız. Hedefimiz: belirleyeceğimiz başlıklarda Erzincan'da ki hata kusur oranını sıfıra yakına indirmek. Bunu başarabilir miyiz? Başarabiliriz. Arkadaşlarımız çok güzel şeyler düşündüler. Belirlenen başlıkta o ilçede hiçbir şey olmadı. İlçenin girişine şu tarihli projede hiçbir olay olmadığından dolayı bu ilçe buna hak kazanmıştır diye bir tablo asalım diyoruz. Mahalleye asalım diyoruz. Köylere asalım diyoruz. Bunun sonucunda ne olacak. Bakın bunun sonucu şu; İnsan kendini bilmez ise Rabbini bilmez. İnsan kendi topraklarını kendi şehrini bilmezse hiçbir şeyi bilmez. Biz çocuklarımıza yaşadığı şehrin değerlerini öğretmezsek şehir ile ilgili söyleyecek hiçbir sözümüz olmaz. Bunu mutlak suretle öğretmemiz lazım. Bunu yapmak zorundayız." dedi

Hayata geçirilecek olan bu proje ile Erzincan'ın, Türkiye'nin yaşanabilir en iyi şehri olduğunu göstermek istediklerini belirten Vali Aydoğdu, konuşmasının devamında, "Güvenlikte, asayişte, sokak temizliğinde ve diğer tüm alanlarda olumsuzlukları en aza indirirsek, bu şehrin tanıtımı açısından, marka değeri açısından, değerleri açısından çok çok önemli. Sizin desteğiniz olmadan bizim başarılı olmamız mümkün değil. Sizden istirhamım yolda yürürken, caddede yürürken, köyde, kasabada, ilçede büyüklerimiz küçüklerimizi uyaracak. Bunu yapacağız. Bu şehrin güzelliklerini ön plana çıkarmak zorundayız. Bunu birlikte yapabiliriz. Biz köylerden, ilçelerden bütün verilerimizi 15 Mart'tan itibaren gireceğiz. Kamuoyu ile de paylaşacağız. Beraber birlikte bu şehrin güzelliklerini zirveye taşıyacağız." İfadelerini kullandı.

13 Şubat 2024 tarihinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan "Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni" programına da tüm Erzincanlıları davet eden Vali Aydoğdu, "Biz beraber değiliz. Birlikteyiz. Erzincan'da bu yıl ilkini yapacağımız "Erzincan'a Değer Katanlar Ödül Töreni" diye bir programımız olacak. Erzincan'a şimdiye kadar değer katanlara orada ödül törenini gerçekleştireceğiz. Bu şehre değer katanlara hiçbir ayrım yapmadan davranmamız gerekiyor. Bu şehirde hiçbir vatandaşımız kendini öteki hissetmemeli. Biz bunu başarabiliriz. Buradan bütün Türkiye'ye model bir şehir sunabiliriz. Herkesin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

Vali Hamza Aydoğdu'nun konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Yusuf İzci tarafından sunum eşliğinde Huzur İçin Erzincan Projesinin tanıtımı yapıldı. - ERZİNCAN