Erzincan'da İftarın Vazgeçilmezi Ekşisu

Erzincanlılar 'ekşisu' ile iftar açıyor

ERZİNCAN - Erzincanlılar, Ekşisu Mesire Alanı'ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyu ile iftar açıyor.

Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki mesire alanındaki ekşisu olarak adlandırılan doğal maden suyu, iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Araçlarıyla iftardan önce gelen vatandaşlar, yanlarındaki şişeleri maden suyuyla doldurup evlerine götürüyor.

Ramazanda hazmı kolaylaştırması, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gidermesi nedeniyle tercih edilen doğal maden suyu, özellikle iftarda tüketiliyor.

İftar öncesi doğal maden suyundan almaya gelen vatandaşlar Erzincan ekşisuyunun şifalı ve meşhur olduğunu belirterek Erzincanlıların iftarı bu suyla açtıklarını kaydettiler.

Her yıl ramazan ayında Ekşisu'ya gelmenin Erzincanlılar için bir gelenek haline geldiğini belirten Sebahattin Geylan, "Ekşisu Ramazanın vazgeçilmez bir parçası. İnsanlar burada sularını dolduruyor ve ekşisu iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor" dedi.

Öte yandan ekşisuyun hazımsızlığa da iyi geldiğini belirten Geylan, "Ramazan sofralarında iftarda ne kadar yersen ye bu suyu içtiğin zaman sanki hiçbir şey yememiş gibi oluyorsun" şeklinde konuştu.