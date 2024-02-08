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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kurutilek mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T.K. idaresindeki 24 ABF 234 plakalı Skoda marka otomobil ile A.B. yönetimindeki 29 DH 991 plakalı yine Skoda marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, sürücüler E.T.K. ile A.B. ve 29 DH 991 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Y.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.