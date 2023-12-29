Erzincan\'da iş yerlerine ücretli poşet denetimi yapıldı

Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerine yönelik ücretli poşet denetimi yapıldı.

Erzincan'da satışa tabi plastik poşet satışı yapan işyerlerinde 2872 sayılı kanun kapsamında poşet ücretlendirilmesine yönelik esasların uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacıyla denetim yapıldı.

Market, mağaza ve diğer satış noktalarında yapılan denetimlerde, satılan poşetlerin faturalara eklenip eklenmediği, geri kazanım katılım paylarına ilişkin esaslara uyulup uyulmadığı, poşetlerin kalitesi, barkod, çevreci slogan ve sıfır atık logosunun kullanımı konusunda kurallara uyulup uyulmadığı hususları kontrol edildi. Bu denetimlerde kullanılan poşetlerin özellikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen denetimler sonrasında 2023 yılı için bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmeyenlere 45.544 TL, geri kazanım katılım payına ilişkin belirtilen esaslara uymayanlara 4.554 TL, plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere ise kanun kapsamında depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 50,23 TL idari para cezası verileceği hatırlatıldı. - ERZİNCAN