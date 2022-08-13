Jandarma'dan aşure ikramı - Son Dakika
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Jandarma'dan aşure ikramı

13.08.2022 10:52
Jandarma'dan aşure ikramı

Erzincan'da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında vatandaşlara aşure ikram etti.

Erzincan'da jandarma ekipleri yol kontrol noktasında vatandaşlara aşure ikram etti.

Erzincan'da hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan Aşure Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından da Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı personellerince hazırlanıp kaynatılan aşureler, güvenlik korucularına ve jandarma personelinin yanı sıra yol kontrol noktalarından geçen vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlara aşure ikramı yapan jandarmaya ağızlarını tatlandırdıkları için teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Jandarma'dan aşure ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jandarma'dan aşure ikramı - Son Dakika
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