Erzincan'da hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan Aşure Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından da Muharrem ayı münasebetiyle vatandaşlara aşure dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı personellerince hazırlanıp kaynatılan aşureler, güvenlik korucularına ve jandarma personelinin yanı sıra yol kontrol noktalarından geçen vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlara aşure ikramı yapan jandarmaya ağızlarını tatlandırdıkları için teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Jandarma'dan aşure ikramı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.