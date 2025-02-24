Erzincan'da Kar ve Sis Etkili - Son Dakika
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Erzincan'da Kar ve Sis Etkili

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Erzincan'da eksi 20 derece sıcaklıkta yüksek kesimlerde kar ve sis görülüyor, sürücüler dikkatli olmalı.

24.02.2025 09:04
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor

ERZİNCAN - Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düştüğü Erzincan'da yüksek rakımlı güzergahlarda kar ve sis etkili oluyor.

Erzincan merkezde soğuk hava etkisini sürdürürken yüksek kesimlerde sabah saatlerinde sis ve tipi hakim oldu. Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ ve Sakaltutan Geçitlerinde sisten görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Kar ve tipinin de görüldüğü güzergahta ağır tonajlı araçlar yavaş seyrederek yola devam ettiler. Kara yolunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıklı sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, Ardahan, Bayburt ve çevreleri aralıklı kar yağışlı geçecek. Buzlanma ve don olayı görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.

"Buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısı"

Bölgede dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Kar ve Sis Etkili - Son Dakika

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