Erzincan'da kasapların kıyma mesaisi - Son Dakika
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Erzincan'da kasapların kıyma mesaisi

13.07.2022 13:04
Erzincan'da kasapların kıyma mesaisi

Erzincan'da bayramın birinci gününde kurban kesimlerinin ardından başlayan kasapların kıyma mesaisi bugün de devam etti.

Erzincan'da bayramın birinci gününde kurban kesimlerinin ardından başlayan kasapların kıyma mesaisi bugün de devam etti.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından birçok vatandaş, kurban etinin bir bölümünü kıyma ve kuşbaşı yaptırmak için bugün de kasapların yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nda kurban nedeniyle et satışı yapamayan kasaplar ise yoğun bir mesai içerisinde kurban etlerini kıymaya dönüştürerek para kazanıyor. Kasaplar kıymanın kilosunu 5 liradan çektiklerini söyledi.

Erzincan'daki kasaplar, "Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı isteyen vatandaşlarımız oldu. Fiyatlarımız yine aynı, kilosunu 5 TL'den çekerek vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diğer bayramlara göre bu sene yoğunluk biraz daha az. Vatandaşlarımızın getirdiği kıyma ve kuşbaşıları kendilerine çekip veriyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Kurban etini kasaba getiren vatandaşlardan Suat Tokdemir ise "Herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kurban Bayramının birinci günü gidip kurbanlarımızı kestik. Bugün de kurban etlerimizden kıyma ve kuşbaşı gibi hazırlıklar yapmak için kasaba geldik. Herkese Allah kolaylık versin" diye konuştu. - ERZİNCAN

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Kasapların yoğun kıyma mesaisi sürüyor Kasapların yoğun kıyma mesaisi sürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da kasapların kıyma mesaisi - Son Dakika

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