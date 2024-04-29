Erzincan'da Kelkit Tepelisi Güvercinleri Yöre İnsanının Tutkusu - Son Dakika
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Erzincan'da Kelkit Tepelisi Güvercinleri Yöre İnsanının Tutkusu

Erzincan\'da Kelkit Tepelisi Güvercinleri Yöre İnsanının Tutkusu

Erzincan'da yetiştirilen Kelkit Tepelisi güvercinleri, bölgeye özgü endemik bir tür olarak bilinir ve yetiştiricilerinin ömrünü uzattığına inanılır. Bu güvercinlerin özellikleri ve sohbetleriyle ilgilenen güvercin meraklıları, çevre illerden kilometrelerce yol kat ederek Erzincan'a gelir. Kelkit Tepelisi, hem açık alanda hem de kapalı alanda oyununu sergileyebilen nadir bir türdür. Güvercin yetiştiricileri, bu türün adaptasyon sürecini ve özel özelliklerini aktarırken, atalarından geleneksel olarak devam ettirdikleri bu tutkuyu sürdürmeye çalışırlar. Ayrıca, bu güvercinlerin besleyen insanların ömrünü uzattığına dair rivayetler bulunur ve kuşçular tarafından tecrübe edinilmiştir.

29.04.2024 13:21
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Erzincan'da bölgeye has endemik bir güvercin türü olan ve yetiştiricisinin ömrünü uzattığına inanılan Kelkit Tepelisi yöre insanının en büyük tutkusu.

Yeryüzünde bulunan güvercinlerin ayrı ayrı barındırdıkları ırk, fiziki özellik, ses ve oyunculuğunu tek başına bünyesinde barındıran Kelkit Tepelisi, birçok güvercin meraklısı vatandaşın dikkatini üzerine çekiyor.

Erzincan'da güvercin yetiştiricileri haftanın belirli günlerinde belirledikleri bir kahvehanede bir araya gelerek günün büyük bir bölümünü güvercinler üzerine sohbet ederek geçiriyorlar.

Rivayete göre yetiştiricisinin ömrünü uzattığı ve üzerindeki bütün nazarı aldığı belirtilen Kelkit Tepelisi ile ilgili sohbetlere katılmak için meraklıları çevre illerden kilometrelerce yol kat ederek geliyor.

Atalarından kalma bir gelenek olarak adlandırdıkları Kelkit Tepelisi yetiştiriciliğini sürdüren yetiştiricileri Halep'ten getirilen bir ırk olan Kelkit Tepelisinin zamanla bölgeye adaptasyonu sağlandığını ve Kelkit ve Erzincan bölgesine has bir ırk olduğunu söyledi.

"Güvercin besleyen insanların ömürleri uzun olur derdiler"

Bölgeye has Kelkit Tepelisi'ni Erzincan'da yetiştiren Murat Taşkın, "Babalarımızdan, dedelerimizden ve atalarımızdan görerek, sürekli bakıp beslediğimiz Kelkit Tepelisi bu bölgeye has endemik bir ırktır. Yeryüzünde birçok güvercin ırkı var, kimisi kostümlüyle, kimisi sesiyle, kimisi de oyunuyla ön planda. Hepsini içinde barındıran tek ırk ise Kelkit Tepelisi. Halep'ten getirilmiş bir ırk. Yıllar içerisinde kırılarak, iklimin ve havanın etkisiyle de burada evrim yaşamış bir ırk. Kelkit ve Erzincan bölgesine has bir ırk. Bu güvercin açık alanda da kapalı alanda da oyununu sergileyebiliyor. Bu özellikle de birçok güvercin severin dikkatini üzerine çekiyor. Biz hobi olarak bakıp, besleriz. Bu kahvehane Erzincan'da güvercin besleyen arkadaşların buluştukları bir mekan. Hiç birbirini tanımayan insanları güvercinler ortak bir paydada bir araya getiriyor. Herkes kendi güvercinini anlatıyor. En iyi renk bende, en iyi oyun kuşu bende diye. Kış aylarında özellikle bu güvercinin seyir turnuvaları yapılır. İlgi ve katılımı yüksek seyirler yapılır. Bu endemik kuş türü ona gönül vermiş insanların elinde onların çabasıyla yürütülmeye çalışılıyor." dedi.

Atalarından bu güvercinin iki özelliği olduğuna dair rivayetler olduğunu aktaran Taşkın, "Bu güvercini besleyen insanların ömürleri uzun olur derdiler. Biz bunu analiz ettik. Bütün güvercinlere bakan amcalarımız, büyüklerimiz hep emsallerinden daha geç öldüler. Halk arasında nazar dediğimiz bakışların, kem gözlerin sahibinin üzerinden çekip alıyormuş. Bunu da denediler. Bende 30 çift kuş var. Kedi içeriye girse en sevdiğimi alıp götürür. Atmaca girsin en değerli kuşumuzu alır. Hastalık girsin yine aynı şekilde en çok sevdiğimiz kuşu alıp götürür. Sahibinin üzerindeki nazarı kuş kendi üzerine alır derlerdi ve biz bütün kuşçular olarak tecrübe edindik" diye konuştu.

"Kuşçu olan insanlar o kuşun içine girdiği zaman dünya ile irtibatı kesilir"

Erzurum'dan sırf kuş sohbetine katılmak için vatandaşların Erzincan'a geldiğini söyleyen kuşçu Hasan Demirel de "11 yaşından beri kuş besliyorum. Büyüme çağlarında bizden eski abilerimizin anlatımıyla, eskiden kahve olmadığı için ahırlarda kuşu beslermişler eğlence diye. Şu anda da arkadaşlar buna gönül vermişler ama eskisi gibi değil. Şu an bu azaldı ama yine devam ediyor. Arkadaşlar ahır olmadığı için özel yerler yapıyorlar. Bu bir hobi ve sevgi. Tabiri caizse kuşçu olan insanlar kuşu iyi anlıyorsa o kuşun içine girdiği zaman dünya ile irtibatı kesilir. Yemek, içmek hiçbir şey aklına gelmez saatlerce. Bu böyle bir sevda. Gençlerimiz de bizden sonra devam ettiriyor." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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