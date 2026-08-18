Erzincan’da 3. Ordu Komutanı ve İl Jandarma Komutanı için veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Erzincan’da 3. Ordu Komutanı ve İl Jandarma Komutanı için veda programı düzenlendi

Erzincan’da 3. Ordu Komutanı ve İl Jandarma Komutanı için veda programı düzenlendi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, görev yerleri değişen 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık için düzenlenen veda programına katıldı. Vali Aydoğdu, komutanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişen 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık için düzenlenen veda programına katıldı.

Programa Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Zafer Akkaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emre Efe, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ve birim amirleri katıldı.

Vali Aydoğdu, programda Korgeneral Tuncay Altuğ ve Tuğgeneral Veysel Yanık'a Erzincan'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Aydoğdu, yeni görev yerlerine atanarak kentten ayrılacak Altuğ ve Yanık'a görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan’da 3. Ordu Komutanı ve İl Jandarma Komutanı için veda programı düzenlendi - Son Dakika

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