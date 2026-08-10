Erzincan\'da Kızılaycılık Eğitimi

IHAAW101322-GEN/10-08-2026

- Erzincan'da öğrencilere 'Kızılaycılık' eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Adem Küçükkaya

ERZİNCAN (İHA) - Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi kapsamında spor Kulübü öğrencilerine Kızılaycılık konusunda eğitim verildi.

Kızılay Kadın Erzincan Etkinlik ve Organizasyon Birim Sorumlusu Burcu Kabasakal tarafından öğrencilere Kızılayın çalışmaları, gönüllülük faaliyetleri ve toplumsal dayanışmanın önemi hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimde çocuklara Kızılayın yardım faaliyetleri, afetlerde yürüttüğü çalışmalar ve gönüllülük kültürü anlatıldı. Öğrencilerin merak ettikleri sorular da etkinlikte cevaplandırıldı.

Eğitimin ardından öğrencilerle çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar hem eğitici faaliyetlerle buluştu hem de birlikte vakit geçirme imkanı buldu.

Değer Erzincan Spor Kulüpleri Projesi kapsamında öğrencilere yönelik eğitim ve sosyal etkinlikler sürüyor.

(ÖD-Y)

10.08.2026 10: 17: 02 TSI

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