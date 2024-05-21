Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi mezbahalar denetleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi mezbahalar denetleniyor

Erzincan\'da Kurban Bayramı öncesi mezbahalar denetleniyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde halkın sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmesi amacıyla mezbahaları sıkı bir denetime tabi tutuyor. Denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı mezbahaların hijyen ve uygunluk açısından incelenmesini kapsıyor. İl Müdürü Murat Şahin, denetimlerin kaliteli et ihtiyacının karşılanması ve güvenli gıdaya erişimin sağlanması için yapıldığını belirtti.

21.05.2024 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri halkın sağlıklı ve huzur içinde bir bayram geçirmesi amacıyla gıda ile ilgili işyerlerini sıkı bir denetime tabi tutuyor. Erzincan genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimleri aralıksız devam ediyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda Erzincan halkının sağlıklı ve kaliteli ete ulaşmaları için mezbahalardaki denetimlerini sürdürüyor.

Bugün yapılan mezbaha denetimlerine Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su ürünleri Şube Müdürü Yunus Koç ce teknik ekipler katıldı. Ekipler, mezbahalarda başta hijyen kuralları olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yönetmelik ve talimatlara uygunluk açısından denetliyor.

Mezbaha denetimleri esnasında görüşlerini aldığımız Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, halkın sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacının karşılanması, güvenli gıdaya erişiminin güvence altına alınması için mezbahalarda denetimlerin yapıldığını, ekipleri tüm detayları titizlikle incelediğini söyledi.

İl Müdürü Murat Şahin açıklamasında; "Mezbahalarda görevli resmi veteriner hekimler ve mezbaha sorumlusu veteriner hekimler ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, kasaplık hayvanların mezbahaya geliş evrakları, işletme padokları, kesim salonu, sakatat bölümleri, soğuk depolarda incelemeler yapılıyor, işletmede tutulması gereken evraklar kontrol ediliyor" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, mezbahalarda denetim çalışmalarına ek olarak mezbaha sorumlularına genel hijyen, özel hijyen gereklilikleri, ekipman ile ilgili hususlar, personel hijyeni konularında bilgilendirme yapıldığını, özellikle Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerinde alınması gereken tedbirlerin personele hatırlatıldığını söyledi.

İl Müdürü Şahin, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince mezbaha denetimlerinin devam edeceği bilgisini verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı, Murat Şahin, Erzincan, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi mezbahalar denetleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
01:07 Okul müdürü ve oğlu otobüste darp etmişti Engelli yaşlı adam hayatını kaybetti Okul müdürü ve oğlu otobüste darp etmişti! Engelli yaşlı adam hayatını kaybetti
23:09 İran Cumhurbaşkanı Reisi’ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye mezar olan helikopter enkazına ekiplerin ilk ulaştığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
22:49 Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran’da seçim tarihi belli oldu Cumhurbaşkanını helikopter kazasında kaybeden İran'da seçim tarihi belli oldu
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:39 Survivor All Star’da eleme Nagihan adaya veda etti Survivor All Star'da eleme! Nagihan adaya veda etti
08:02 Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi İşte ilk kareler Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kareler
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ’’boy’’ diyaloğu: Kıskandım seni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savcı arasında gülümseten ''boy'' diyaloğu: Kıskandım seni
00:03 Juventus’tan tarihi geri dönüş Kenan Yıldız, maça damga vurdu Juventus'tan tarihi geri dönüş! Kenan Yıldız, maça damga vurdu
23:50 Örf ve adetlere uygun değilmiş Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı Örf ve adetlere uygun değilmiş! Palu Belediyesi mesire alanındaki kamelyaları kaldırdı
23:43 Yıldızlar bile ona hayran Arda Güler, Mbappe’yi hayrete düşürdü Yıldızlar bile ona hayran! Arda Güler, Mbappe'yi hayrete düşürdü
23:36 Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi’ye taziye göndermekten çekiniyorum Litvanya Dışişleri Bakanı: Reisi'ye taziye göndermekten çekiniyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 09:36:08. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi mezbahalar denetleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement