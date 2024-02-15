Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının daveti üzerine çeşitli üniversitelerden bilim adamları, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden sahasında incelemelerde bulundu.
Sabah saatlerinde olayın gerçekleştiği sahada incelemelerde bulunan bilim adamlarından İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, "Bugün sabah itibarıyla olayın olduğu bölgeye gidip incelemelerde bulunduk, durum tespiti yaptık. Yapılanları bizzat gözlemledik. Sonuç olarak bizler devletimizin yetkili mercilerine uzmanlık alanımızda ortak hangi tür çalışmalar yapılabilir, bunların durumunu ortaya koymaya çalıştık. Burada büyük bir kayma meydana gelmiş durumda. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda, 30 metre derinliğinde, 50 metre genişliğinde bir alan kaymış durumda. AFAD oldukça kalabalık bir ekiple burada çalışma yürütüyor. Mümkün olduğu kadar teknolojiyi kullanıyorlar bizim gözlemlediğimiz. Uzaktan dronlarla manyetik olarak yer altındaki bölgeleri tarama yöntemiyle, aynı zamanda da geniş bir ekiple çalışarak, kendi canlarını da tehlikeye atarak fiziksel arama da gerçekleştiriyorlar. Toprak sahasının hem önünde hem arkasında bir atık sahasının olduğunu gözlemliyoruz. Orada da bazı çatlamaların olduğunu gözlemledik. Bu riski de göz önünde bulundurarak çalışmaların biran önce bitmesi gerekiyor" dedi.
İliç'te meydana gelen toprak kaymasında siyanür tehdidi olup olmadığı konusunda Prof. Dr. Kumral, "Siyanür orada açıkta kullanılan bir malzeme. Bugüne kadar havaya karışıp da neden bir risk meydana getirmedi de şimdi getirsin?. Atmosfere karışma gibi bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Kumral, "Üniversitemiz olarak 11 tane profesör hocamızla buraya geldik. Konuya el attık ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda burada şu anda kriz masasındayız" dedi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bilim adamları incelemelerde bulundu - Son Dakika
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