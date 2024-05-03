Erzincan\'da Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile il genelindeki köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Düzenlenen Muhtarlar Toplantısında ilk olarak Vali Yardımcısı Yusuf İzci tarafından, tarım ve hayvancılık ile güvenlik konuları başta olmak üzere Erzincan'da yürütülen önemli proje ve çalışmalar hakkında muhtarlara sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın ve Erzincanlıların menfaatine olan her şeyde kamu kurumlarıyla yerel yönetimleriyle STK'larıyla muhtarlarıyla bir arada olunması gerektiğini ifade ederek, "Öncelikle Erzincan'ın marka değerine zarar verebilecek, davranışlardan uzak duracağız. Biz küçük bir şehiriz, imkanlarımız kısıtlı. Ama büyük şehirlerle aramızdaki farkı nasıl kapatacağız? Samimiyetimizle. Samimiyetimizle biz bunu kapatabiliriz. Onun için beraber birlikte şehrimizin inşası için, güzelliği için gayret göstereceğiz." dedi.

Bugüne kadar Erzincan'ın kalkınması, gelişmesi ve daha iyi noktalara gelmesi için çaba gösteren herkese teşekkür eden Vali Aydoğdu konuşmasının devamında, "Allah razı olsun devlet büyüklerimizden, başbakanımızdan, milletvekillerimizden, emeği geçen herkesten. Bayrağı getirmişler, bir yere koymuşlar. Bundan sonra sizlerle birlikte bu bayrağı daha da ileriye götüreceğiz. Bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımız da bu bayrağı bizden alacaklar ve daha ileriye götürecekler" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu konuşmasının devamında muhtarların, uç beyleri olduğunu ve kamu görevi yürüttüklerini belirterek, "Muhtarlarımız, köylerindeki veya mahallelerindeki sıkıntıları, hemşehrilerimizin taleplerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi bağlı bulundukları kurumlarımıza, belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza ve bizlere bildirecekler. Bakın biz bu sene sadece hayırseverlerimizin katkılarıyla tam binbeşyüz öğrencimize burs verdik. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde hiçbir ayrım yapmadan ve hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet ettik. Bundan sonrada aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

İl genelindeki tüm köylere güvenlik amaçlı kamera sistemi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Aydoğdu, "Şu anda İliç ve Kemaliye ilçelerimizde çalışmalar devam ediyor. Diğer ilçelerimizdeki hazırlıkları da kaymakamlarımız yapıyor. Kamerasız köyümüz kalmayacak.

Merkeze bağlı köylerimizdeki kamera sistemini il özel idaremiz yaptı. İl Genel Meclisi Başkanına, üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi

Vali Aydoğdu konuşmasının son bölümünde Erzincan'ın tarım alanında potansiyeli çok yüksek olan bir il olduğunu belirterek, "Bakın, Erzincan bir sanayi şehri olmayabilir. Ama Erzincan, Doğu Anadolu'nun tarımının başkenti olabilir. Bizim topraklarımız çok verimli. Şu anda biz sera alanlarını çoğaltarak, jeotermal sera OSB açarak, ekilebilir tarım alanlarının tümünün ekilmesini hedefliyoruz." dedi.

Düzenlenen toplantının sonunda muhtarlar tarafından köy ve mahallelerine ilişkin dile getirilen istek ve sorunlar ile ilgili olarak Vali Aydoğdu tarafından ilgili birim amirlerine talimatlar verildi. - ERZİNCAN