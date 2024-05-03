Erzincan'da Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Erzincan\'da Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vali Hamza Aydoğdu başkanlık etti. Toplantıda tarım, hayvancılık ve güvenlik konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

03.05.2024 08:57  Güncelleme: 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci, ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile il genelindeki köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Düzenlenen Muhtarlar Toplantısında ilk olarak Vali Yardımcısı Yusuf İzci tarafından, tarım ve hayvancılık ile güvenlik konuları başta olmak üzere Erzincan'da yürütülen önemli proje ve çalışmalar hakkında muhtarlara sunum eşliğinde bilgiler verildi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın ve Erzincanlıların menfaatine olan her şeyde kamu kurumlarıyla yerel yönetimleriyle STK'larıyla muhtarlarıyla bir arada olunması gerektiğini ifade ederek, "Öncelikle Erzincan'ın marka değerine zarar verebilecek, davranışlardan uzak duracağız. Biz küçük bir şehiriz, imkanlarımız kısıtlı. Ama büyük şehirlerle aramızdaki farkı nasıl kapatacağız? Samimiyetimizle. Samimiyetimizle biz bunu kapatabiliriz. Onun için beraber birlikte şehrimizin inşası için, güzelliği için gayret göstereceğiz." dedi.

Bugüne kadar Erzincan'ın kalkınması, gelişmesi ve daha iyi noktalara gelmesi için çaba gösteren herkese teşekkür eden Vali Aydoğdu konuşmasının devamında, "Allah razı olsun devlet büyüklerimizden, başbakanımızdan, milletvekillerimizden, emeği geçen herkesten. Bayrağı getirmişler, bir yere koymuşlar. Bundan sonra sizlerle birlikte bu bayrağı daha da ileriye götüreceğiz. Bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımız da bu bayrağı bizden alacaklar ve daha ileriye götürecekler" dedi.

Vali Hamza Aydoğdu konuşmasının devamında muhtarların, uç beyleri olduğunu ve kamu görevi yürüttüklerini belirterek, "Muhtarlarımız, köylerindeki veya mahallelerindeki sıkıntıları, hemşehrilerimizin taleplerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, öğrencilerimizi bağlı bulundukları kurumlarımıza, belediyelerimize, kaymakamlıklarımıza ve bizlere bildirecekler. Bakın biz bu sene sadece hayırseverlerimizin katkılarıyla tam binbeşyüz öğrencimize burs verdik. Bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde hiçbir ayrım yapmadan ve hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet ettik. Bundan sonrada aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

İl genelindeki tüm köylere güvenlik amaçlı kamera sistemi kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Aydoğdu, "Şu anda İliç ve Kemaliye ilçelerimizde çalışmalar devam ediyor. Diğer ilçelerimizdeki hazırlıkları da kaymakamlarımız yapıyor. Kamerasız köyümüz kalmayacak.

Merkeze bağlı köylerimizdeki kamera sistemini il özel idaremiz yaptı. İl Genel Meclisi Başkanına, üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi

Vali Aydoğdu konuşmasının son bölümünde Erzincan'ın tarım alanında potansiyeli çok yüksek olan bir il olduğunu belirterek, "Bakın, Erzincan bir sanayi şehri olmayabilir. Ama Erzincan, Doğu Anadolu'nun tarımının başkenti olabilir. Bizim topraklarımız çok verimli. Şu anda biz sera alanlarını çoğaltarak, jeotermal sera OSB açarak, ekilebilir tarım alanlarının tümünün ekilmesini hedefliyoruz." dedi.

Düzenlenen toplantının sonunda muhtarlar tarafından köy ve mahallelerine ilişkin dile getirilen istek ve sorunlar ile ilgili olarak Vali Aydoğdu tarafından ilgili birim amirlerine talimatlar verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erdoğan Büyükkasap, Binali Yıldırım, Hamza Aydoğdu, Erzincan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
07:16 Hapsi istenen Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Padişah olamayacaksın Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
09:53 Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
09:28 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan kadın oldu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
09:23 Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı
09:18 Volkan Demirel Hatayspor’dan istifa etti Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
08:19 Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli “Sibergöz-37“ ile yakalandı Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli "Sibergöz-37" ile yakalandı
06:01 Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 10:41:03. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement