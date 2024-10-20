Erzincan Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen organizasyonla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde bu sene öğrenim görmeye başlayan öğrenciler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı buldular.
"Gelin Tanış Olalım" programı kapsamında Erzincan'ın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini gezen gençler daha sonra On Üç Şubat Gençlik Merkezinde ağırlandılar. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Erzincan'da Öğrencilere Tanıtım Turu - Son Dakika
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