Erzincan\'da Otlukbeli ilçesinde toplu iftar programı düzenlendi

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde toplu iftar programı düzenlendi.
Erzincan Valiliği himayelerinde Otlukbeli ilçesinde düzenlenen toplu iftar programına, Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, ilçe Kaymakamı Aydın Yanık, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş,
kurum amirleri ve ilçe sakinleri katıldı. İftar programının ardından Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihalde bulundu. - ERZİNCAN
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden bir şarlatanın skandallarla dolu çiftliği ortaya çıktı. Çocuk istismarı suçlaması yöneltilen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa'nın özel mülküne yapılan operasyonda 251 çocuk kurtarılırken, özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
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