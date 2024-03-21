Erzincan\'da Ramazan Ayı Denetimleri

Erzincan'da zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısı ile marketlerde denetimlerini artırdı.
Zabıta ekipleri belediye sınırları içerisinde birçok markette satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptılar. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğinin kontrolünü yaptı.
Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Polat, yapılan denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz, sorumluluk sahasında düzenli olarak denetim yapıyorlar, Ramazan ayında da vatandaşlarımızın yoğun şekilde alış veriş yaptıkları marketlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz.
Genel anlamda olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" dedi. - ERZİNCAN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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