Erzincan\'da Ramazan Ayı Denetimleri

Yerel

Erzincan'da zabıta ekipleri ramazan ayı dolayısı ile marketlerde denetimlerini artırdı.

Zabıta ekipleri belediye sınırları içerisinde birçok markette satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptılar. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğinin kontrolünü yaptı.

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Polat, yapılan denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz, sorumluluk sahasında düzenli olarak denetim yapıyorlar, Ramazan ayında da vatandaşlarımızın yoğun şekilde alış veriş yaptıkları marketlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz.

Genel anlamda olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" dedi. - ERZİNCAN