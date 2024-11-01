Erzincan\'da Restoran ve Lokantalara Denetim

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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde faaliyet gösteren restoran ve lokantalarda denetim yaptı.

Belediye sınırları içerisinde hizmet veren 93 iş yerinde ruhsat, hijyen ve fiyat listesi kontrolleri gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, denetimlerde gıdaların bekletildiği dolapları, gıdaların sağlığa uygunluk durumuyla, lavaboların temizliğini ve fiyat listesinin görünür şekilde asılıp asılmadığını kontrol ederek, yemek malzemelerinin saklandığı kaplar ve hazırlandığı alanlarda da incelemelerde bulundu.

Yapılan denetimler sonucunda 1 iş yerine hijyen kurallarına uymadığından dolayı cezai işlem uygulanması için tutanak tutuldu.

Sağlıklı gıda tüketiminin ve genel temizlik kurallarının önemine değinen Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürü Mehmet Polat, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile gıda tüketimi yapmaları için, zabıta ekiplerimiz düzenli bir şekilde denetimlerine devam edecektir. Halkımızın sağlığı bizim için ön plandadır." diye konuştu. - ERZİNCAN