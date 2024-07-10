Erzincan'da sağanak yağış nedeniyle zararlar meydana geldi

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Erzincan'da sağanak yağış etkili oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da etkili olan sağanak yağış Çağlayan Beldesinde zarara yol açtı. Sel ve su taşkınlarının yaşandığı beldede jandarma ekipleri risk oluşabilecek güzergahları trafiğe kapatarak insanları bulundukları bölgeden boşalttı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan'da doluyla karışık yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış Erzincan il merkezine 26 kilometre uzaklıkta bulunan, Girlevik Şelalesi'nin de yer aldığı Çağlayan Beldesinde sele dönüştü. Sel suları Erzincan'ın turizm beldesinde zarara yol açtı.

Sel suları ekili araziler ve müstakil evleri etkiledi. Çağlayan Beldesine İl Özel İdaresi, belediye, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beldede aralıklı sağanak yağış devam ederken riskli noktalar jandarmanın megafonla uyarısıyla boşaltıldı.

"Erzincan ve çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor"

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce kuvvetli yağış uyarısında bulunularak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzincan ve ilçelerini etkisi altına alan yağışların bir süre süreceği; özellikle önümüzdeki 2 saat, Kemaliye, Kemah, İliç, Üzümlü ve Refahiye ilçelerinde yağışların kuvvetli olacağı beklendiğinden, ilgili ilçelerde kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.