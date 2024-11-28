Erzincan'da Şap Aşılaması Uzatıldı - Son Dakika
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Erzincan'da Şap Aşılaması Uzatıldı

Erzincan\'da Şap Aşılaması Uzatıldı

Erzincan'daki şap aşılama kampanyası 7 Aralık 2024'e kadar uzatıldı, %75'lik aşı oranına ulaşıldı.

28.11.2024 11:29
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Erzincan'da şap aşılama kampanyası 7 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında bugüne kadar Erzincan'daki büyükbaş hayvanların yüzde 75'i aşılandı.

Erzincan'da ve 8 ilçesinde yaklaşık 3 aylık süre içerisinde veteriner sağlık ekipleri 6708 işletmeye tek tek giderek tüm büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılamaya devam ediyor.

Erzincan ve ilçelerinde sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası 7 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Erzincan ve ilçelerinde 500'ün üzerindeki köyde ilkbahar döneminde tüm büyükbaş hayvanlar aşılanmıştı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde kurulan veteriner sağlık ekipleri tarafından ilkbahar döneminde yapılan aşılama kampanyaları başarılı bir şekilde sonuçlanmış ve 2024 yılında Erzincan'da hiçbir şap hastalığı mihrakı oluşmamıştı.

Erzincan genelinde yürütülen sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasından 6708 işletmede bulunan 110.656 adet büyükbaş hayvanın yüzde 75'i aşılandı. Geri kalan yüzde 25'lik kısım ise 7 Aralık tarihine kadar aşılanacak.

Sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası ile ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, şap aşılama kampanyasının önemine değindi. İl Müdürü Şahin; "Şap aşısı ülkemizde büyük ekonomik kayıplara neden olan şap virüsünden korunmak için uygulanmaktadır. Hastalık hızlı bir yayılıma sahip olup, sığırlarda kalıcı olabilen verim düşüklüğü ve değer kaybı gibi çeşitli olumsuzluklara sebep olmakta, yayılımı ve etkisi itibarıyla özellikle süt hayvancılığına büyük darbe vurmaktadır. Bu nedenle işletmedeki hayvanların aşılanması zorunludur. Şap aşısı uygulanmamış olan hayvanlar il içinde işletmeden işletmeye nakledilemez, il dışı veteriner sağlık raporu düzenlenemez, buzağı desteklemesinden faydalanamazlar. Aşılamaya uygun tüm hayvanların aşılanması önem arz etmektedir. Şap aşısı 2 aylıktan büyük tüm sığır cinsi hayvanlara uygulanmaktadır. Şu anda Erzincan genelinde kampanyamız tüm ilçelerde başarılı bir şekilde yürütülmektedir" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Şap Aşılaması Uzatıldı - Son Dakika

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