Erzincan\'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programında, "Bugün aynı sofrada buluşabiliyorsak bunu aziz şehitlerimizin cesaretine ve ailelerimizin metanetine borçluyuz." dedi.

Erzincan Valiliği koordinesinde, Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programa; Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduklarını belirterek, "Eğer bugün Erzincan'ımızın bu huzurlu akşamında iftarımızı birlikte açabiliyorsak, bu huzur evlatlarımızın cesareti ve sizlerin metanetli, dirayetli o asil duruşu sayesindedir." dedi.

Kapılarının ve gönüllerinin her zaman şehit yakınları ve gazilere açık olduğunu ifade eden Canpolat, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve bereketli bir ömür temennisinde bulundu. - ERZİNCAN