Erzincan'da Sıcak Hava ile Vantilatör Satışları Patladı - Son Dakika
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Erzincan'da Sıcak Hava ile Vantilatör Satışları Patladı

Erzincan\'da Sıcak Hava ile Vantilatör Satışları Patladı

Erzincan'da sıcak hava ve nemin artmasıyla birlikte vatandaşlar, yüksek klima fiyatları yerine uygun fiyatlı vantilatörlere yöneliyor. Son bir haftada elektronik eşya mağazalarında vantilatör satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Vantilatörler, hem uygun fiyatlı hem de etkili bir serinleme yöntemi olarak tercih ediliyor. Esnaflar, ürünlerin hızla tükendiğini ve fiyatların 1700 TL ile 5 bin TL arasında değiştiğini belirtiyor.

22.07.2024 06:21
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Erzincan'da sıcak hava ve nemin iyice artmasıyla birlikte vantilatör satışları patladı.

Kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışan Erzincanlılar klima fiyatları tavan yapınca çareyi vantilatörlerde buldu. Termometrelerinin 38 dereceyi gösterdiği Erzincan'da uygun fiyatlı serinlik arayan vatandaşlar vantilatörlere yöneldi. Özellikle son 1 haftada şehirdeki elektronik eşya satan mağazalarda vantilatör satışlarında patlama yaşandı.

Hem uygun hem de serinlemek için etkili bir yöntem olan vantilatörlere Erzincanlılar tarafından temmuz ve ağustos aylarında daha çok rağbet oluyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan esnaf, fiyatların 1700 TL ile 5 bin TL arasında değiştiğinin altını çizerek, dükkanlarında ilk kez ürünlerin yok sattığını söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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