Erzincan\'da Soğuk Havada Kuzulama Dönemi

Yerel

Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da koyunların kuzulama dönemi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin mesaisini artırdı. Besiciler, yeni doğan kuzuların sağlığı için gece ağıllarda nöbet tutuyor.

Baharın müjdecisi kuzuların doğumları ile besicilerin tatlı telaşı devam ediyor. Mart ayının ortalarına kadar devam edecek olan kuzu ve oğlak doğumları, besicilerin çetin geçen kış şartlarında mesaisini arttırdı. Yüksek kesimlerde soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da da yeni doğan kuzuların başından bir an ayrılmayan besiciler, adeta kendi çocuklarına bakar gibi bakıyorlar. Geceleri nöbet tutan besiciler, nöbet esnasında gebe hayvanların doğumlarına yardımcı olarak, kuzunun sağlıklı dünyaya gelmesini sağlıyorlar. Ayrıca ikiz doğum yapan kuzulara anne sütü yetmediği için biberon ile destek sütü verilirken, aynı işlem doğumda annesi ölen kuzular için de uygulanıyor.

Erzincan merkeze bağlı Karatuş köyünde boş vakitlerinde besicilik yapan babasına yardım eden Ali Er, kuzuları beslemenin kış şatlarında zor ama keyifli olduğunu belirterek, "Kuzularımız burada yemleniyorlar, besleniyorlar. Tabii beklenen kar da geldi. Malum bu yörede bayağıdır bekleniyordu, çünkü yazın büyük bir kuraklık bekleniyordu kar yağmış olmasaydı. Bir yandan mutluyuz aslında ama yaptığımız işin zorluğunu çekiyoruz. Hayvanları günde üç öğün yemlenmeye çıkarıyoruz. Bütün hayvancıların işi zor ama tabii ki de hayvanlarla birlikte uğraşmak, kuzuları beslemek, o sevgiyi tatmak gayet güzel" dedi. - ERZİNCAN