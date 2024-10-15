Erzincan\'da Sonbahar Şap Aşılaması Başladı

Yerel

Erzincan'da hayvanların şap hastalığına yakalanmaması için sonbahar şap aşılama programı başlatıldı.

Türkiye geneli hayvancılıkta en korkulan hastalıklardan olan şap hastalığına karşı Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı sonbahar dönemi şap aşılama başlatıldı. Bu çerçevede şehirdeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedefleniyor.

Sonbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası eylül ayında başlayıp kasım ayında sona erecek. - ERZİNCAN