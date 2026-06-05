Erzincan\'da Tarımsal Potansiyel Toplantısı

Erzincan İl Genel Meclisinin olağan toplantısında, ilin tarımsal potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile gıda güvenliği alanındaki faaliyetler ele alındı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Cavit Şireci başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyelerinin yanı sıra Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker ile Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş katıldı.

Toplantıda, Erzincan'ın tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik stratejiler, üreticilere sağlanan destekler ve tarım sektörünün geliştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetim, analiz ve kontrol faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Mehmet Cavit Şireci, kurum müdürlerine yaptıkları bilgilendirmeler ve kentin kalkınmasına sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, değerlendirilen çalışmaların Erzincan için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti. - ERZİNCAN