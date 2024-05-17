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Erzincan'da TEDxErgan etkinliği başladı

Erzincan'da düzenlenen TEDxErgan etkinliğine katılan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, üniversite öğrencilerine hitap ederek, 'Yapay zekanın insanın yerine geçmesi için çabalar zorlamalar birçok hukuki toplumsal sorunu yerine ortaya çıkaracak' dedi.

17.05.2024 22:37
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Erzincan'da TEDxErgan etkinliği başladı

Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım: "Yapay zekanın insanın yerine geçmesi için çabalar zorlamalar birçok hukuki toplumsal sorunu yerine ortaya çıkaracak"

ERZİNCAN - Erzincan'da düzenlenen TEDxErgan etkinliğine katılan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, üniversite öğrencilerine hitap ederek, "Yapay zekanın insanın yerine geçmesi için çabalar zorlamalar birçok hukuki toplumsal sorunu yerine ortaya çıkaracak" dedi.

TEDxErgan etkinliği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde başladı. Programa, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Programda açılış konuşmalarının ardından Yıldırım öğrencilere hitap etti.

Gelişen dünya ve sektörlere değinen Binali Yıldırım, "Baştan beri insanlığın konuştuğu konular arasında yapay zeka ile ilgili ne geliyor? Mahremiyet, gizlilik. Bilgi teknolojileri dediğimiz alan hayatımıza girip zararlarını görmeye başladıktan sonra mevzuatı hazırlanıyor. Çünkü çok hızlı farkına varmadan kendinizi işin içinde görüyorsunuz. Sonrasında tedbirler için yasal düzenleme yapıyorsunuz. Yapay zekanın insanın yerine geçmesi için çabalar zorlamalar birçok hukuki toplumsal sorunu yerine ortaya çıkaracak. Bu teknoloji bize kolaylık olacak ama zararları da olacak. Aynı ilaç gibi yeterince aldığında faydasını görünüyorsun ama fazlasını aldığında zarar. Amaç teknolojiyi yenilikçiliği araştırma sonucunda elde edilen bilgileri insanlığın yararına kullanabilmekten geçiyor. İnsanlığa faydası olmayan bir iş ise onunla zaman geçirmek faydalı bir şey değil." diye konuştu.

Programda daha sonra çeşitli sektörlerde başarı sağlamış kişiler tarafından sunumlar yapıldı.

Kaynak: İHA

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