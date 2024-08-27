Erzincan'da Terzibaba Günü Sempozyumu Gerçekleştirildi

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"Terzibaba Günü" kapsamında ilk sempozyum gerçekleştirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da bu sene ilki yapılan "Terzibaba Günü" etkinlikleri kapsamında sempozyum programı düzenlendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, eski Milletvekili Sebahattin Karakelle ve il protokolünün katılımıyla "Terzibaba Günü" etkinlikleri kapsamında "Terzi Baba Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumda EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, katılımcılara hitap etti. Levent, "Erzincan'da rektörlük yaptığım yıllar boyunca ilk defa Terzibaba'yı anma sempozyumu düzenleniyor. Bence bu çok önemli bir etkinlik." diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyumda konuşma yapan Vali Aydoğdu ise "Terzibaba günü bugün. Bundan sonrada inşallah biz olmadığımızda da devam edecek olan Terzibaba'yı yad etme gününü başlatmış bulunmaktayız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım; insan iz bırakır. Bugün biz Terzibaba'yı yad ediyorsak bunun hikmetini tartışmamız gerekiyor." dedi.

Terzi Baba'yı anmak ve anlamak maksadıyla düzenlenen sempozyumda daha sonra, Prof. Dr. İsak Emin Aktepe başkanlığında, sempozyum konuşmacıları Prof. Dr. Abdulkadir Gül, Prof. Dr. Orhan Aktepe, Prof. Dr. Halil Baltacı ve Arş. Gör. Ömer Aslan tarafından Terzi Baba'nın hayatı, yaşantısı, öğretileri ve Erzincan'daki tasavvufi gelenek konularında bilgiler verildi.