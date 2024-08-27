Erzincan'da Terzibaba Günü Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzincan'da Terzibaba Günü Sempozyumu Gerçekleştirildi

Geniş Video İzle

Erzincan'da bu sene ilki yapılan 'Terzibaba Günü' etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenlendi. Sempozyumda Terzi Baba'nın hayatı ve Erzincan'daki tasavvufi gelenekler hakkında bilgiler verildi.

27.08.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Terzibaba Günü" kapsamında ilk sempozyum gerçekleştirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da bu sene ilki yapılan "Terzibaba Günü" etkinlikleri kapsamında sempozyum programı düzenlendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, eski Milletvekili Sebahattin Karakelle ve il protokolünün katılımıyla "Terzibaba Günü" etkinlikleri kapsamında "Terzi Baba Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumda EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, katılımcılara hitap etti. Levent, "Erzincan'da rektörlük yaptığım yıllar boyunca ilk defa Terzibaba'yı anma sempozyumu düzenleniyor. Bence bu çok önemli bir etkinlik." diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyumda konuşma yapan Vali Aydoğdu ise "Terzibaba günü bugün. Bundan sonrada inşallah biz olmadığımızda da devam edecek olan Terzibaba'yı yad etme gününü başlatmış bulunmaktayız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım; insan iz bırakır. Bugün biz Terzibaba'yı yad ediyorsak bunun hikmetini tartışmamız gerekiyor." dedi.

Terzi Baba'yı anmak ve anlamak maksadıyla düzenlenen sempozyumda daha sonra, Prof. Dr. İsak Emin Aktepe başkanlığında, sempozyum konuşmacıları Prof. Dr. Abdulkadir Gül, Prof. Dr. Orhan Aktepe, Prof. Dr. Halil Baltacı ve Arş. Gör. Ömer Aslan tarafından Terzi Baba'nın hayatı, yaşantısı, öğretileri ve Erzincan'daki tasavvufi gelenek konularında bilgiler verildi.

Kaynak: İHA

Sempozyum, Sempozyum, Erzincan, Erzincan, Baba, Baba, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Terzibaba Günü Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:43 Mardin’de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
12:57 Tüyler ürperten olay “Her nefis ölümü tadacaktır“ dediği anda kazaya karıştı Tüyler ürperten olay! "Her nefis ölümü tadacaktır" dediği anda kazaya karıştı
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 16:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Terzibaba Günü Sempozyumu Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement