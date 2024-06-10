Erzincan'da toprak kayması sonucu kaybolan işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

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Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu toprak altında kalan ve cenazesine 116 gün sonra ulaşılan Abdurrahman Şahin, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi tonlarca toprak altında kalarak kaybolmuştu. Uzun bir aradan sonra toprak altında kalan tüm işçilerin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine 116 gün sonra ulaşılan Sivaslı Abdurrahman Şahin'in cenazesi ise Erzincan'da kılınan toplu cenaze namazının ardından memleketi Sivas'a geldi. Şahin için kent merkezi Ayyıldız Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Namaza; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kurum müdürleri ve Abdurrahman Şahin'in yakınları katıldı. Şahin, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SİVAS