Erzincan'da Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'tan unutulmaz gösteri - Son Dakika
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Erzincan'da Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'tan unutulmaz gösteri

Erzincan\'da Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat\'tan unutulmaz gösteri

Erzincan MOTOFEST 2024 Festivali kapsamında Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'ın motosiklet şovu izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, festival için ilimize gelen motorcu sayısının 850 olduğunu ve bu sayının 1000'e ulaşacağını belirtti. Birkan Polat'ın gösterisi bugün saat 20.00'da Dörtyol Meydanı'nda tekrarlanacak.

31.08.2024 15:14
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Erzincan'da Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'ın motosiklet şovu vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Erzincan MOTOFEST 2024 Festivali kapsamında, Erzincan İtfaiyesi bahçesinde gerçekleştirilen heyecan dolu gösteri, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, etkinlik kapsamında motosiklet ile yapmış olduğu akrobasi şovuyla izleyicilerden yine tam not aldı. Piste akrobasi şovlarına devam eden Birkan Polat nefesleri kesen gösterisi ile motosiklet tutkunlarını adeta hipnotize etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Dün gece itibariyle festival için ilimize gelen motorcu sayısı 850. Bugün gelecek motorcularla birlikte 1000'i bulacak. Motorcularımızı Erzincan'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz." dedi.

Erzincan'ın motor sporlarının başkenti olacağını belirten ve yeni pistlerin yapıldığını ifade eden Vali Aydoğdu, " Birkan kardeşimize, nefesleri kesen bu gösterisi için teşekkür ediyorum. Bu heyecan dolu gösteri bugün saat 20.00'da Dörtyol Meydanı'nda bir kez daha yapılacak. Tüm hemşehrilerimizi, Akrobasi Gösterisini izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'tan unutulmaz gösteri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat'tan unutulmaz gösteri - Son Dakika
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