Erzincan'da Yangın Zarar Tespiti Başladı - Son Dakika
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Erzincan'da Yangın Zarar Tespiti Başladı

Erzincan\'da Yangın Zarar Tespiti Başladı

Vali Aydoğdu, yangında zarar gören esnafa geçmiş olsun dedi, zarar tespit çalışmaları başladı.

19.05.2025 08:49
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Buğday Meydanı'nda meydana gelen yangın sonrası zarar gören iş yerlerini ziyaret ederek esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasar ve Zarar Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını belirterek zarar gören işyerlerinde gerekli incelemelerin yapıldığını belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. İtfaiye araçlarının yangın alanına yanaşabilmesi için hemşehrilerimiz de dükkanların önündeki malzemeleri ekiplerimizle birlikte kaldırdılar. Ekiplerimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen tüm esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diyerek işyerlerinde meydana gelen hasar ve zararların en kısa sürede tespit edileceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzincan'da Yangın Zarar Tespiti Başladı - Son Dakika

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