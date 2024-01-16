Erzincan\'da yerel seçim öncesi adres değişikliği uyarısı

Yaklaşan yerel seçimler öncesi 4 Ocak'ta muhtarlıklarda askıya çıkan listelerin 17 Ocak'ta indirilecek olması nedeniyle Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listelerinin 17 Ocak'ta indirilecek olması nedeniyle, adres değişikliğinden bulunmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kişilerin seçmen olup olmamasına tamamen İl ve İlçe Seçim Kurullarının karar verdiğini belirten Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

" Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı ile 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın seçmen kütüğüne kayıtlarını yaptırabilmesi için adres beyanlarını almaktayız. Aldığımız adres beyanlarıyla alakalı vatandaşlarımızdan kendi adlarına olan elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet faturası ya da abonelik sözleşmesi gibi veyahut noter tasdikli kira kontratlarıyla birlikte adres beyanlarını almaktayız. Almış olduğumuz adres beyanlarına ilişkin beyan formu ile ekinde ki belgeleri vatandaşlarımız doğduran isterlerse kendileri İl Seçim Kurulu Başkanlığına veya ilçelerde İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına götürüp seçmen listesine yazdırabilir veyahut doğrudan, talepleri halinde biz Nüfus Müdürlüğü olarak kendimiz gönderiyoruz. Genel olarak vatandaşlarımız bizlerin göndermesini istemekte. Biz de 1 Ekim'de almış olduğumuz bütün adres kayıtlarını seçim kurullarına gönderdik. Seçim kurullarımız da kişilerin seçmen olup olmadığını gönderdiğimiz belgeler üzerinden yaptıkları değerlendirme ve gerektiğinde yapılan tahkikat neticesinde kişilerin seçmen kütüğüne kayıtlarının yapılıp yapılmaması noktasında karar vereceklerdir. Bu noktada biz sadece kişilerin adreslerini almakla mükellefiz. Bunun dışında Nüfus Müdürlüğü olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kişilerin seçmen olup olmamasına tamamen İl ve İlçe Seçim Kurulları karar vermektedir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 4 Ocak ile 17 Ocak arasında seçmen kütüklerini güncellemek adına Geçici Seçmen Kütük Listelerini askıya çıkardı. Bu süreç içerisinde de vatandaşlarımız aynı şekilde Nüfus Müdürlüklerine müracaat edebiliyor. Biraz önce saydığım evraklarla birlikte müracaat yapacaklar. Alınan müracaatları biz yine 17 Ocak'a kadar Seçim Kuruluna gönderiyoruz. 17 Ocak'ta adres aldırma işlemi, seçmen kütüğüne kayıt ile alakalı sona erecektir" - ERZİNCAN