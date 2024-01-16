 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da yerel seçim öncesi adres değişikliği uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da yerel seçim öncesi adres değişikliği uyarısı

Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, 4 Ocak'ta askıya çıkan muhtarlık bölgesi listelerinin 17 Ocak'ta indirilecek olması nedeniyle, adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yılmaz, vatandaşların adres beyanlarını İl ve İlçe Seçim Kurullarına iletebileceklerini belirtti.

Erzincan\'da yerel seçim öncesi adres değişikliği uyarısı
16.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:31
Abone Ol

Yaklaşan yerel seçimler öncesi 4 Ocak'ta muhtarlıklarda askıya çıkan listelerin 17 Ocak'ta indirilecek olması nedeniyle Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, adres değişikliği yapmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Erzincan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Vahap Yılmaz, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listelerinin 17 Ocak'ta indirilecek olması nedeniyle, adres değişikliğinden bulunmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kişilerin seçmen olup olmamasına tamamen İl ve İlçe Seçim Kurullarının karar verdiğini belirten Yılmaz açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

" Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı ile 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren vatandaşlarımızın seçmen kütüğüne kayıtlarını yaptırabilmesi için adres beyanlarını almaktayız. Aldığımız adres beyanlarıyla alakalı vatandaşlarımızdan kendi adlarına olan elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet faturası ya da abonelik sözleşmesi gibi veyahut noter tasdikli kira kontratlarıyla birlikte adres beyanlarını almaktayız. Almış olduğumuz adres beyanlarına ilişkin beyan formu ile ekinde ki belgeleri vatandaşlarımız doğduran isterlerse kendileri İl Seçim Kurulu Başkanlığına veya ilçelerde İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına götürüp seçmen listesine yazdırabilir veyahut doğrudan, talepleri halinde biz Nüfus Müdürlüğü olarak kendimiz gönderiyoruz. Genel olarak vatandaşlarımız bizlerin göndermesini istemekte. Biz de 1 Ekim'de almış olduğumuz bütün adres kayıtlarını seçim kurullarına gönderdik. Seçim kurullarımız da kişilerin seçmen olup olmadığını gönderdiğimiz belgeler üzerinden yaptıkları değerlendirme ve gerektiğinde yapılan tahkikat neticesinde kişilerin seçmen kütüğüne kayıtlarının yapılıp yapılmaması noktasında karar vereceklerdir. Bu noktada biz sadece kişilerin adreslerini almakla mükellefiz. Bunun dışında Nüfus Müdürlüğü olarak bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kişilerin seçmen olup olmamasına tamamen İl ve İlçe Seçim Kurulları karar vermektedir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 4 Ocak ile 17 Ocak arasında seçmen kütüklerini güncellemek adına Geçici Seçmen Kütük Listelerini askıya çıkardı. Bu süreç içerisinde de vatandaşlarımız aynı şekilde Nüfus Müdürlüklerine müracaat edebiliyor. Biraz önce saydığım evraklarla birlikte müracaat yapacaklar. Alınan müracaatları biz yine 17 Ocak'a kadar Seçim Kuruluna gönderiyoruz. 17 Ocak'ta adres aldırma işlemi, seçmen kütüğüne kayıt ile alakalı sona erecektir" - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzincan, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da yerel seçim öncesi adres değişikliği uyarısı - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:43:03. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da yerel seçim öncesi adres değişikliği uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement