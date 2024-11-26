Erzincan\'da Yoğun Kar Nedeniyle Okullar Tatil

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Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bugün de tatil edilirken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı olan yolların durumu, mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ile acil yardım konuları titizlikle takip edildi.

Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim ve öğretime bugün de ara verildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, birim amirlerinin katılımlarıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı olan yolların durumu ve mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ile acil yardım konuları titizlikle takip edilmekte.

Vali Aydoğdu, "İlimiz genelinde yoğun şekilde etkili olan kar yağışı ve etkili olan tipi nedeniyle Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, Jandarma ve Emniyet ekiplerimiz koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam etmekte. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştirdik. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için çalışmalarımız aralıksız devam etti." dedi.

İlgili birim amirlerinden gece boyunca yapılan çalışmalar ve sahadaki son durum hakkında bilgi alan Vali Aydoğdu, önceliğin kapalı olan yolların acil olarak açılması ve açılan yollarda ulaşım güvenliğinin sağlanması olduğunu belirtti. Yolda kalan vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi talimatını veren Vali Aydoğdu, bir kez daha vatandaşlarımızın acil ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamasını, çıkmak durumunda olanların da gerekli tedbirleri almaları ve uyarılara uymalarını istedi. - ERZİNCAN