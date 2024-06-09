Erzincan'da Yoğun Yağış: Kriz Merkezi Oluşturuldu - Son Dakika
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Yerel

Erzincan'da Yoğun Yağış: Kriz Merkezi Oluşturuldu

Erzincan'da meydana gelen yoğun yağış nedeniyle kriz merkezi oluşturuldu. Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla sahada yürütülen çalışmalar koordine edildi.

09.06.2024 00:05
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Erzincan'da meydana gelen yoğun yağış nedeniyle Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla kriz merkezi oluşturularak, sahada yürütülen çalışmalar koordine edildi.

Kriz merkezinden yapılan açıklamada, "Belediye, emniyet, jandarma, il özel idaresi, çevre ve şehircilik, AFAD, karayolları ve DSİ ekipleri başta olmak üzere sahada teyakkuz halinde olan ekipler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlara ve il genelinde meydana gelen olaylara gerekli müdahaleleri yaptılar." denildi.

Öte yandan Meteorolojiden alınan verilere göre; 09.06.2024 Pazar günü 12.00 - 20.00 saatleri arasında da Erzincan ve çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklenmekte olup, vatandaşların, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmekte olduğu bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Erzincan'da Yoğun Yağış: Kriz Merkezi Oluşturuldu - Son Dakika
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