Erzincan\'da ilginç olay! Yumurtanın içinden yumurta çıktı

Yerel

Erzincan'da yaşanan ilginç olayda yumurtadan yumurta çıktı. Kümesten getirdiği yumurtayı mutfakta kırınca içerisinden ayrı bir yumurta daha çıktığını gören vatandaş gözlerine inanamadı.

"ÇOK GARİP BİR OLAY"

Erzincan merkezde yaşayan Ayhan Kalyoncu yumurtadan yumurta çıkma hadisesini şöyle anlattı: "Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesinde oturuyorum. Refahiye'den annemin 3 tavuk 3 horozu vardı, onları buraya getirdim, kümeste bakıyorum. Sabah kümese gittiğimde yumurta salan tavuğun zorlandığını gördüm. Daha sonra yumurtayı saldı bende alıp mutfağa geldim. Yumurtayı kırdığımda inanamadım. Yumurtanın içerisinde aynı şekilde bir yumurta daha çıktı. Çok garip bir olay"