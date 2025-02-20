Erzincan'da Zincirleme Kaza

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Erzincan'da zincirleme trafik kazası

ERZİNCAN - Erzincan- Erzurum karayolu Sansa Deresi mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç aracın karıştığı kazada bir kişi hafif yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Erzincan-Erzurum karayolu Sansa Deresi mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı, zincirleme trafik kazasına neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken, kazada bir kişi hafif yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri, yaralıya ayakta müdahale etti. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.